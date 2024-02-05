الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

طقس
طقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.
 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة ليلًا.. واستمرار الأمطار على أغلب المحافظات

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"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ابتداءً من الغد

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 9
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 9
كفرالشيخ 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 11
دمياط 20 10 
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 21 9
السويس 21 10
العريش 22 9
رفح 21 10
رأس سدر 22 9
نخل 19 2
كاترين 13 1-
الطور 21 10
طابا 20 10
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 18 11
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 19 5
رأس غارب 21 13
الغردقة 21 12
سفاجا 22 12
مرسى علم 22 13
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 20 8
بني سويف 20 7
المنيا 21 5
أسيوط 21 6
سوهاج 22 7
قنا 23 6 
الأقصر 23 6
أسوان 22 9
الوادى الجديد 22 5
أبوسمبل 21

 

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