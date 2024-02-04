الأرصاد: طقس الإثنين مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا الإثنين، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وتوجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 08

رأس سدر 19 08

نخل 17 02

كاترين 13 01-

الطور 20 10

طابا 85 09

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 18 06

رأس غارب 20 12

الغردقة 22 13

سفاجا 21 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 18 04

أسيوط 18 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 21 08

أسوان 21 09

الوادى الجديد 19 05

أبوسمبل 20 08

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 27 16

المدينة 24 11

الرياض 24 09

المنامة 22 17

أبوظبى 24 18

الدوحة 23 15

الكويت 21 07

دمشق 12 04

بيروت 16 14

عمان 11 07

القدس 11 07

غزة 17 13

بغداد 19 08

مسقط 26 22

صنعاء 26 09

الخرطوم 30 16

طرابلس 21 08

تونس 22 08

الجزائر 19 07

الرباط 20 08

نواكشوط 33 16

