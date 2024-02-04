درجات الحرارة اليوم.. سانت كاترين "تحت الصفر"

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، فرصًا لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية)، وتكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة الصغرى تتراوح من 6- 7

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من (6- 7 درجات مئوية).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا إلى توقعها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتدار ملابس خفيفية خاصة الأطفال.