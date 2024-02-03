السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

شبورة مائية صباحًا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

txt

تحسن ملحوظ.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 9

6 أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 9

دمنهور 18 9

وادي النطرون 17 8

كفر الشيخ 17 9

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 17 9

دمياط 18 10 

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 8

السويس 19 8

العريش 18 7

رفح 17 8

رأس سدر 19 8

نخل 16 2

كاترين 12 1-

الطور 19 9

طابا 17 8

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 17 9

مطروح 18 10

السلوم 17 9

سيوة 18 5

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13 

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 6

بني سويف 18 5

المنيا 18 4

أسيوط 18 5

سوهاج 19 5

قنا 21 7 

الأقصر 21 6

أسوان 21 8

الوادي الجديد 19 5

أبوسمبل 20 8

درجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى شبورة مائية شبورة مائية صباحا

مواد متعلقة

عاجل| "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة (فيديو)

تحسن ملحوظ.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»