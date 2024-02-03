السبت 03 فبراير 2024
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عاجل| "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا شهدنا حالة من حالات عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحلية، ونشاط الرياح.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: نشهد امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه بداية من اليوم متوقع أن نشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتسجل 17 درجة مئوية خلال فترة النهار.

نشهد أجواء مستقرة خلال فترة النهار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: سنشهد اعتدالًا في سرعات الرياح، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث إننا نشهد أجواء مستقرة خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن قيم درجات الحرارة ستظل منخفضة خلال فترة الليل، ومتوقع أن تسجل الصغرى 10 درجات مئوية، منوهة بأن الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

الأرصاد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا

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