الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة: نشعر بقلق حقيقى إزاء تصعيد القتال بخان يونس

خان يونس
خان يونس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إننا نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس، وذلك في نبأ عاجل أوردته فضائية "إكسترا نيوز". 

 كان مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قد قال إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية، مؤكدًا أن هناك حالة من انعدام اليقين بالنسبة للسكان هناك، والقتال العنيف سيدفع المزيد للجوء لدول الجوار.

وأضاف جريفيث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، أن عدم توفر الوقود والمواد الغذائية يجعل العمليات الإنسانية صعبة جدًا في غزة.

الأمم المتحدة تطالب بتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بشكل آمن

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الخطيرة في الميدان يتم توزيع المواد الغذائية على الملاجئ، موضحًا أن برنامج الأغذية العالمي يفعل الأمر نفسه، ويقدم تلك المساعدات.

وتابع: "نعمل على إيصال الأدوية والمعدات الطبية ونساعد على نقل المرضي، كما نوزع أدوات النظافة الشخصية والخيام والشوادر وغيرها، لكن كل هذا ليس كافيًا".

وأوضح أن حجم الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات في غزة كبير جدًا كما أن المناطق ضيقة، مشددًا على ضرورة توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بشكل آمن.

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