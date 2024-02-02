الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: الشركة المتحدة أحدثت طفرة كبيرة فى الدراما (فيديو)

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال الناقد الفني خالد محمود إن الفترة الماضية أثبتت نجاح مسلسلات الـ15 حلقة، خاصة أنها متنوعة وتتضمن موضوعات مختلفة، وتنقل المشاهد من محطة إلى أخرى سواء في الأعمال الاجتماعية أو الأكشن أو الكوميدي.

وأكد محمود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت طفرة كبيرة في الدراما، وعرفت كيفية احتواء الشاشات الدرامية لمجموعة من الأعمال تنتمي لهذه الفئات.

موسم دراما رمضان في 2024 سيكون قويًا للغاية

ولفت الناقد الفني إلى أن موسم دراما رمضان في 2024 سيكون قويًا للغاية ومليئًا بالزخم الدرامي، مثلما حدث في قطاع السينما والإحساس بأن هذا العام ستشهد السينما طفرة كبيرة من حيث الإنتاج كمًا وكيفًا.

وأوضح الناقد الفني أن هناك إرادة ورغبة كبيرة من الشركة المتحدة بأن موسم رمضان 2024 موسم قوي درامي، وهناك الكثير من جمهور الشباب يتجه للمشاهدة عبر المنصات والسوشيال ميديا، وهذا يحتاج لنوعيات سريعة وأفكار جريئة نسبيًا تخاطب فكره وهذا ما يتحقق في العامين الماضيين.

الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدامات الإعلامية طفرة كبيرة في الدراما الدراما طفرة ناقد فني الناقد الفني خالد محمود

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