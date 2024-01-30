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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

المسرح المصرى يحتفى بالفائزين فى "العمل الأول فى التأليف المسرحى" بمعرض الكتاب

المسرح المصري
المسرح المصري

يحتفي المهرجان القومي للمسرح المصري؛ برئاسة الفنان محمد رياض، بالفائزين في مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 فبراير الساعة الثالثة مساء بالقاعة الرئيسية "قاعة سليم حسن" داخل بلازا 1).

يحضر الندوة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعضو اللجنة العليا، والفنان القدير ياسر صادق مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ويدير الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع رئيس لجنة النشر بالمهرجان، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة: الدكتور عصام الدين أبوالعلا "رئيسًا "، وعضوية كل من: الدكتور أيمن عبدالرحمن (عضوا)، والدكتور ياسر علام، وبحضور المؤلفين الثلاثة الفائزين وهم: فاز بالمركز الأول هاني مصطفى قدري، عن مسرحية (فتاة المترو)، ونال المركز الثاني أحمد رجائي، عن مسرحية (النصف الثاني من الطريق)، فيما حصل أحمد سمير قرني على المركز الثالث، عن مسرحية (ليلة بعد ألف ليلة).

مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة

مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة حملت اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبوالعلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وتسابق خلالها حوالي (167) نصًا مسرحيًا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة. 

وعقب الندوة ستشهد القاعة حفل توقيع للمؤلفين الثلاثة على الإصدار الذي تمت طباعته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري.

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