حامد فارس: مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك لخفض التصعيد فى الشرق الأوسط

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر منذ اليوم الأول تبذل جهودًا حثيثة من أجل خفض التصعيد والوصول إلى تهدئة في الشرق الأوسط، باعتبارها الدولة التي يعول عليها المجتمع الدولي لضبط السلام المرجو والمشهود في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تتحرك في هذا الإطار مستندة على علاقاتها الجيدة وما تحظى به من ثقة دولية.

وأضاف فارس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن القاهرة هي عاصمة القرار والبوصلة التي يتجه إليها كل قادة العالم للعمل وبشكل كبير على خفض التصعيد، وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لعبت أدوارًا تاريخية كثيرة، حيث تحرك الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للعدوان لإيجاد ظهير سياسي حقيقي يدعم القضية الفلسطينية.

القيادة المصرية السياسية واعية ومدركة لحجم التحديات

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن أمس شهد اتصالًا مهمًا بين الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكدا سويًا ثوابت القضية الفلسطينية وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية بأن التوافق المصري الأممي بخصوص هذه المسألة المهمة هو انعكاس حقيقي لمدى التنسيق بين مصر وكل المنظمات الأممية، مؤكدًا أن القيادة المصرية السياسية واعية ومدركة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.