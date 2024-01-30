الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

المركز القومى للمسرح يكرّم رشوان توفيق غدًا

رشوان توفيق
رشوان توفيق

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق على مشواره الفني، وعطائه الفني المستمر، وذلك في السابعة مساء غد الأربعاء 31 يناير 2024، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل. 

مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي.

ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق درعًا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

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