الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الجيل: المشاكل الاقتصادية تحتاج لحلول غير نمطية (فيديو)

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى كانت على أعلى درجة من المسئولية، حيث شهدنا آراء متعددة من الخبراء والسياسيين فى المحاور الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ثم خرجت هذه الآراء في شكل توصيات، وأعلنت الحكومة أنها تسعى لتنفيذها.

وأضاف الشهابي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن المشاكل الاقتصادية تحتاج لحلول خارج الصندوق وغير نمطية، لأن الأزمة الموجودة يشعر بها الدولة لما عليها من التزامات لا بد أن تقوم بالوفاء بها، وأيضًا يشعر بها المواطن في حياته المعيشية، لذا أراد الرئيس السيسى من خلال الحوار الوطنى أن يستمع لآراء أخرى من الخبراء والحزبيين وأكاديميين فى الاقتصاد لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

السيطرة على الأسواق وزيادة حصيلة مصر الدولارية 

ونوه رئيس حزب الجيل، بأنه لا بد من أن يكون هناك حلول من خلال الحوار الوطنى للسيطرة على الأسواق وزيادة حصيلة مصر الدولارية، ورفع الاكتفاء الذاتى وترشيد الفاتورة الدولارية، وتوطين الصناعة وتعميقها، وإنتاج جميع مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة التي نستوردها من الخارج من خلال أفكار جديدة وتمويل بفوائد قليلة للشباب.

وأكد أن الحوار الوطنى بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى وإنفراجة للأزمة التى نعيشها، ولكن يتوقف ذلك على ارتقاء المشاركين بالحوار لمستوى الأحلام الوطنية والتعامل بوضوح وشفافية ودون خطوط حمراء كما كان فى المرحلة الأولى.

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