الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نشوى رائف: استجابة الحوار الوطنى لدعوة الرئيس خطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

ثمنت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب استجابة مجلس  أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدة أنها تعد خطوة من خطوات تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل.

وأكدت رائف أن الحوار الوطني خطوة مهمة ساهمت في دعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقدم حلولا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد، تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين في جميع المناحي المختلفة.

txt

لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار جاءت في وقتها

txt

الجيل: استئناف جلسات الحوار الوطنى والبدء بقضايا الاقتصاد يعكس رغبة القيادة السياسية فى تحسين معيشة المواطنين

 لعبت دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية

أشار عضو مجلس النواب إلى أن حالة الحوار الوطني لعبت دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية والحزبية والحقوقية، وأحدث زخما كبيرا كانت الانتخابات الرئاسية خير شاهدا عليه، حيث تطور حالة الوعي الثقافي والسياسي والاقتصادي والأمني للمواطن المصري، وإدراكه الجيد بأهمية دوره ومشاركته الإيجابية في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز الأمن القومي والاستقرار، ومواجهة محاولات أهل الشر لتشويه صورة الدولة المصرية بإدعاءات كاذبة.

وأوضحت رائف أن تناول الحوار الوطني لملف الاقتصاد ومناقشته وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري سيفتح آفاقا جديدة نحو مزيد من الأجندات والرؤى لحماية الاقتصاد المصري ومعالجة الأزمات الراهنة، وتوفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن المصري والمناخ الاستثماري في مصر، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إهمال المحاور الأخرى، كونها جزءا لا يتجزأ من البرنامج الإصلاحي الذي تسعى إليه الدولة والقيادة السياسية.

عضو مجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الدولة

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل