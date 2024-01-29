الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار جاءت في وقتها

dmc
dmc

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني، والتعمق أكثر في الشق الاقتصادي، هي محاولة لتفادي الأزمات الاقتصادية.

وأضافت "واصل" خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، والمذاع على فضائية دي إم سي، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة بمصر، هي نتاج ضربات اقتصادية متتالية أثرت على العالم أجمع.

وأضافت، أن دعوة الرئيس جاءت في وقتها، مؤكدة أن أهم قضية تبنتها اللجنة هو كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث إن التشابك بين الأزمات والبيروقراطية التي تعرقل المستثمر المحلي والخارجي، أحد العوامل التي تؤثر على الإنتاج القومي.

ونوهت، أن الدعوة للحوار الوطني من جديد، هي مرحلة مكملة للحوار السابق، حيث يساهم ذلك في الوصول لحلول قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

عجز الموازنة الدكتور هبة واصل الازمات الاقتصادية نشرة dmc فضائية دي ام سي

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