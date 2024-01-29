dmc: إقبال كبير بجناح الطفل والشباب يتصدرون مشهد خامس أيام معرض الكتاب

قالت مراسلة قناة "dmc"، إن اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع المصري، خاصة الشباب.

وأشارت، أن جناح الطفل، يضم اليوم عدد من الندوات الخاصة بتنمية سلوك الطفل، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية المميزة.

ونوهت، أن اليوم الخامس من المعرض، يشهد جلسة عن الأقار المصرية، بحضور عالم الأثار زاهي حواس، فضلًا عن ندوة "مبدعون"، والخاصة بعلم المصريات.

وفي الثانية والنصف لقاء بعنوان “سياسة الكتاب الكاميروني”، وعرض بعض الكتب، مع الكاتب الكاميروني إيانجو نجنج دانييل، ويديرها كامبور كامبور. ضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب.