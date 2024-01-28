متحدث الأونروا لـ"مساء dmc: المنظمة تشكل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا"، أن المنظمة تشكل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير إذا تم وقف التمويل للوكالة.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، أن 2.3 مليون مواطن فلسطيني في غزة سيتأثر بقرار تعليق الدول تمويلها.

وأشار المتحدث باسم وكالة "الأونروا"، أن المنظمة تقدم سنويًا أسماء الموظفين، وإسرائيل لم تعترض عليهم حتى تتهمهم بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر.

ونوه "أبو حسنة"، أن الوكالة تؤكد إلتزامها بالقانون الدولي، والحفاظ على قيم الامم المتحدة، مشيرًا أننا لا نلجأ لأي نشاطات عنيفية في البلاد التي نقدم فيها خدماتنا.