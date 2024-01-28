الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: أزمة تمويل الأونروا كشفت الوجه الحقيقي للدول الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن سحب التمويل من جانب بعض الدول لوكالة "الأونروا"، يعكس كيف تتعامل الدول الغربية مع القضية الفلسطينية.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار سحب التمويل، بمثابة عقاب جماعي، لأكثر من 6 ملايين فلسطيني، خاصة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على الأبرياء.

وأشار إلى أن الدول الغربية سحبت تمويلها لوكالة الأونروا، ما يعد إعلانا صريحا بالدعم للكيان المحتل، مؤكدًا أن هذا القرار يزيد من المعاناة خاصة في هذا التوقيت من العام، حيث الأمطار التي تزيد من المأساة للشعب الفلسطيني.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، بأن قرار الدول بسحب تمويلها من الأونروا، يساهم في تشجيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الحرب على القطاع المنكوب.

استاذ علاقات دولية الأونروا تمويل الأونروا وكالة الأونروا اكسترا نيوز

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