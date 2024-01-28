الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تفاصيل اليوم الرابع من معرض الكتاب

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز

قال مينا مكرم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن صالات العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يضم أكثر من 1200 دور نشر بمختلف دول العالم.

وأضاف "مكرم"، أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تشهد العديد من الفعاليات، أهمها مبادرة "من 1 إلى 20"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للكتاب، والتي توفر عدد كبير من الكتب والمنتجات الثقافية بمالغ زهيدة، تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيها.

ونوه بأن الإقبال على معرض الكتاب في اليوم الرابع لها، في ازدياد كبير، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة من الشباب والأسر المصرية.

كما شهد جناح الطفل، إقبالا ملحوظا من قبل الزوار، حيث يضم العديد من المؤلفات الخاصة بالطفل، فضلًا عن الورش والعروض والفعاليات الفنية.

اكسترا نيوز معرض الكتاب الأسر المصرية جناح الطفل مينا مكرم

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