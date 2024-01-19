السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة العامة للكتاب: خصومات تصل إلى 70% بمعرض الكتاب هذا العام

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن زيادة المشاركة الدولية في الدورة الـ55 من معرض الكتاب هذا العام"، متابعا: "70 دولة مشاركة في المعرض و1200 دار نشر.

وأشار إلى أن معرض الكتاب يضم 550 فعالية هذا العام، وهناك خصومات تصل إلى 70% بالمعرض هذا العام، موضحا: "مصر قطب من أقطاب الثقافة العالمية، ومعرض الكتاب ثاني أكبر معرض عالميا".

رئيس الهيئة المصرية معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الدولي للكتاب

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