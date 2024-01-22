الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يضم 5 صالات.. "إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معرض القاهرة للكتاب لانعقاد الدورة 55

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

رصدت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55، الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأربعاء المقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث بدأ المعرض في استقبال هذا الكرنفال الثقافي الذي يبدأ في يوم 1/25 ويستمر حتى 2/6.

وأضافت مراسلة الفضائية، خلال مداخلة هاتفية، أن معرض القاهرة للكتاب يشمل 5 صالات، الأولى والثانية يوجد بهما كتب الفكر والسياسة، والثالثة والرابعة توجد بهما الأجنحة الخاصة بالدول العربية والأجنبية المشاركة، والأجنحة الخاصة بكتب التراث الديني والإسلامي، والوزارات المختلفة المشاركة في المهرجان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل استعداداته لانعقاد الدورة 55

وأوضحت أن هناك صالة الطفل وتعد من أهم الصالات الموجودة في المعرض، والأكثر إقبالًا وشهرة، ويوجد لها جناح خاص، وصالة خاصة لكل الناشرين في مجال الأطفال، وتتسم بألوانها وتنسيقها المختلف الذي يتناسب مع الأطفال، والفعاليات التي تقام الهدف منها أن تقدم محتوى خاصًا وهامًا للأطفال.

 

استعدادات معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة ٥٥ الكرنفال الثقافي مل 5 صالات

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