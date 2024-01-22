الإثنين 22 يناير 2024
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كاتب صحفي: الجامعة العربية تضغط للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، إن الجامعة العربية تضغط للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة، من أجل حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من القطاع.

 

وأضاف أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم، كل الكلمات وجدول الأعمال كان يدور في هذا الاتجاه ونتمنى نجاح كل المساعي الدولية لوقف التصعيد بعد استشهاد ٢٥ ألف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.


 

تدهور الوضع الصحي والإنساني وانتشار الأمراض في فلسطين


 

وتابع الكاتب الصحفي، أنه يجب وقف العدوان والمذبحة فورًا، موضحًا أن المشكلة أصبحت ليست في العدوان الإسرائيلي وإنما في ما ترتب عليه من تدهور الوضع الصحي والإنساني وانتشار الأمراض، وتدهور الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وأشار إلى أن ما حدث في حرب غزة بحسب التقارير الدولية يفوق ما حدث في كل الحروب السابقة، وعدد الضحايا من الفلسطينيين يفوق عدد الضحايا في كل الحروب السابقة، لافتًا إلى أن صمود أهل غزة وبقاءهم في أراضيهم جاء نتيجة جهود مصرية بشكل أساسي.

الجامعة العربية للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية انتشار الأمراض

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