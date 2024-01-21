الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد علماء ستانفورد: مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج "كوفيد 19" (فيديو)

كوفيد 19
كوفيد 19

كشف الدكتور ميناء قليني، أحد علماء قائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم، أن أي إنجاز لمواطن مصري هو إنجاز للجميع، لأن أي عمل يقوم بعمله المصري سواء كان بحثا علميا أو غيره فهو يستهدف وصول مصر للمكانة الدولية التي تستحقها.

وأضاف قليني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة كانت برعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الذي حرص على الاجتماع مع علماء مصر المسجلين بقائمة ستانفورد الأمريكية لأعلى من 2% من العلماء الأكثر تأثيرا، وكانت المبادرة تتضمن رؤية الوزارة في تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية تسهم بالنهوض بعجلة الاقتصاد القومي.

مصر تستعد لإنتاج دوائين لـ”الذكورة والمناعة”

وتابع أن المنتج الثاني هو منتج مصري خالص نشره بدورية طبية مصنفة من بين الأعلى بمكانتها بتخصص الأدوية العلاجية وهو أيضا علاج طبيعي لكنه يختص برفع المناعة لكافة الفئات لمقاومة وعلاج الأمراض التنفسية خاصة عند استخدامه مبكرا، لافتا إلى أنه يمكن استخدامه لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي أو غيره من الفيروسات التنفسية الشائعة والمعروفة والمميتة.

 

أحد علماء قائمة ستانفورد مواطن مصري المبادرة منتجات اقتصادية الذكورة والمناعة الفيروس المخلوي كوفيد 19

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