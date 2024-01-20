كيف نجحت الحكومة المصرية في النهوض بقطاع الطاقة المتجددة؟

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع الطاقة المتجددة، وقد شهدت الفترة الأخيرة إنجازات ملموسة تعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

وخلال هذا التقرير نستعرض التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة المصرية في هذا المجال، من تعزيز البنية التحتية إلى تعزيز الاستثمارات والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

فوفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، مصر أولت اهتماماً كبيراً لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية. ففي الطاقة الشمية تراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في مصر بين حوالي 2300 إلى 4000 ساعة سنوياً.

وجرى تدشين محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة بتكلفة 125 مليون دولار وطاقتها 150 ميجاوات، وتُستخدم الطاقة الشمسية حاليًا في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية.

أما عن طاقة الرياح، فقد تميزت مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، ومعدل سرعة يصل إلى (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم تدشين محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلى حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنويا الأمر الذي ينعكس إيجابيا على اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

وأما عن طاقة الكتلة الحية، تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية في مصر بكميات كبيرة وهي مصدر جيد للوقود الغازي الطبيعي بالغاز الحيوي وبعض الغازات الأخرى كالإيثانول والميثانول.

استراتيجية الطاقة المتجددة

تهدف استراتيجية الطاقة المتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الحمل الأقصى في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقات المولدة .

وبالنسبة لطاقة الرياح بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1385 ميجاوات عام 2020/2021.

بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

بلغت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية PV عام 2020/2021.

وجرى الانتهاء من استكمال التشغيل التجاري لعدد 32 مشروعا لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بمنطقة بنبان بإجمالي قدرة 1465 م.وات (قطاع خاص).