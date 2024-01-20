رحلة ياسمين حسن: تكشف رحلتها من كلية الصيدلة إلى قائدة عالمية في شؤون المرضى

قالت الدكتورة ياسمين حسن خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، ورئيس قطاع دعم المرضى بإحدى الشركات العالمية، إن عمل الصيدلي لا يقتصر على تقديم الدواء فقط، بل يستوجب معه تقديم الإعانة الطبية للمرضى، لرفع معنوياتهم والتغلب على مرضهم، وبالأخص إن كان مزمنا، مضيفة أنها شاركت في النشاط الطلابي وعملت تطوعيًا على الصعيدين الوطني والدولي، رفعت الوعي حول الأمراض ودعمت المرضى.

وأضافت الدكتورة ياسمين حسن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،أنها عندما كانت طالبة في كلية الصيدلة، أجريت حملة للكشف عن مرض السكر في مصر، وفحصت الكثير من الحالات المرضية، وحققت خلالها أرقاما قياسية في الفحص، الأمر الذي تسبب في دخول التجربة لموسوعة جينيس، في عام 2013، ويعتبر ذلك إنجازًا وطنيًا وضع مصر على خريطة العالم في مجال الاهتمام بصحة المرضى.

مفهوم قطاع دعم المرضى

وأوضحت الدكتورة ياسمين حسن، أنها وجدت في كندا أن هناك فريق دعم طبي داخل كل شركة طبية، يستهدف دعم المرضى نفسيا وتقديم يد العون لهم، خلال رحلة العلاج، وسرعان ما انضممت لذلك الفريق، ودرست هذا المجال، وأعمل خلال الفترة الحالية على نشره بالشرق الأوسط.