السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس "الدستورية العليا": الدستور قانون أساسي يرسي المبادئ ورقابة القوانين

الدكتور المستشار
الدكتور المستشار طارق عبدالجواد شبل

قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. 

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن الفقرة الثانية من ذات المادة أعطت للقانون حق تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021، مضيفا اختصاصا سابعا لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات للمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الذي يرسي المبادئ والقواعد التي من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة في وجدان الأمة.

بدأت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، مؤتمرها الصحفي، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

رئيس المحكمة الدستورية العليا القانون القوانين المتحدث الرسمي للمحكمة دستور 1971 ل المؤتمر الصحفي

مواد متعلقة

أستاذ استثمار يوضح أهمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة

خبير أثرى: متحف "إيمحتب" يحتوى على مقتنيات نادرة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملامح تطوير متحف "إيمحتب"

"متحدث الأرثوذكسية" يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس

كاتب صحفى: مصر كشفت المخطط الإسرائيلى منذ بداية العدوان على غـزة

الحديدى يشدد على أهمية وجود أجهزة إنعاش القلب بجميع المطارات والفنادق والمترو

سامح شكرى: مصر ترفض بشكل تام النزوح القسرى لسكان غزة

سامح شكرى يعلن عن قمة مصرية يونانية قبرصية فى القاهرة قريبًا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»