خبير أثرى: متحف "إيمحتب" يحتوى على مقتنيات نادرة

كشف الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أبرز ملامح تطوير متحف "إيمحتب" بمنطقة سقارة، موضحًا أن المتحف تعرض لفترة من الفترات لبعض الظواهر الطبيعية، التي أثرت عليه، كما حدث في وادي الحيتان بمحافظة الفيوم، ومنطقة سقارة لقد تعرضوا إلى المياه الشديدة، وأثرت على بعض الأرضيات به، لكن الحكومة تدخلت فورًا كونه يمثل تاريخ مصر القديم، إذ خصصت الدولة مبلغًا لتطويره في مارس 2022، وجرت بالفعل عملية تطوير شاملة له.

أعمال تطوير المتحف إيمحتب

وأضاف الدكتور خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن أعمال التطوير كانت شاملة، إذ ضمَّت شكل أماكن الدخول للمتحف من الخارج وساحات انتظار السيارات، فضلًا عن التطوير الداخلي للمتحف، وشمل معظم القطع الأساسية.

وأوضح الخبير الأثري أن المتحف يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المهمة، وهو من المتاحف النوعية والتي تتعلق بالمهندس المعماري إيمحتب الذي استطاع تشييد هرم الملك زوسر بحرفية شديدة، وهو كان مهندسًا معماريًا وطبيبًا وكان بارعًا واستطاع استخدام الحجارة بشكل كبير وتصميمات رائعة وظهر ذلك في نمط أنفاقه وطرق تصميمياته المحورية.