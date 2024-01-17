استشاري التغيرات المناخية: تسارع وتيرة الكوارث الطبيعية نتيجة اختلال التوازن المناخي

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن التغيرات المناخية لها تأثيرات مدمرة وسلبية علي اقتصاديات العالم، وعلي البشر وأبرزها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وأيضًا ما يسمي بالظواهر الجوية المتطرفة من زيادة معدلات الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، ينتج عنها ما يسمى بالانزلاقات الأرضية، وغرق مناطق كثيرة، وهجرة السكان إلى مناطق آمنة.

وأضاف الدكتور السيد صبري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الظواهر المناخية كانت تحدث ولكن كانت على نطاق ضيق، ولكن الآن تسارعت وتيرة الكوارث الطبيعية نتيجة اختلال التوازن المناخي للكرة الأرضية، وأصبحت تتكرر الكوارث وعلي فترات متقاربة.

الظواهر الجوية المتطرفة

وأوضح استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أنه لا يوجد اتزان حرارى في الغلاف الجوى، وبالتالى تحدث الظواهر المناخية المتطرفة، على رأسها الموجات شديدة الحرارة، أو شديدة البرودة، مضيفًا أن استخدام الوقود الأحفوري في تكوين الانبعاثات الكربونية المتزايدة، والتي تؤدي إلى حدوث تغييرات مناخية.