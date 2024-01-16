تجنبًا لنزلات البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر ستتأثر اليوم بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس في معظم محافظات الجمهورية، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار، ومع ذلك مازالت قيم درجات الحرارة تنخفض، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطًا في حركة الرياح اليوم في محافظة مطروح والمناطق الغربية، مما سيؤدي إلى تشكل عواصف رملية وغبار، وبداية من الغد، ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجة حرارتها، مما سيؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة.

عضو المركز الإعلامي بالأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، محذرة من عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار وعدم تخفيف الملابس ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.

وأوضحت "غانم" أن الـ5 أيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، ولكن مع منتصف الأسبوع المقبل ستعاود درجات الحرارة مرة أخرى للانخفاض، ولذلك يجب عدم تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد.