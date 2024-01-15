علي قطب يوضح تأثير التغيرات المناخية على العالم.. ويحذر من شتاء قاسي (فيديو)

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن حدوث انفجار في القطب الشمالي من كندا يعني حدوث انخفاض في درجات الحرارة بهذه المنطقة وهذا يعني هناك الكثير من الإشاعات التي سقطت عليه وتتكون سحب رعدية وكتل هوائية شديدة البرودة وتؤثر على أقرب مناطق لها وهي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمناطق القطبية.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث صعب جدًا نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وأن ما حدث نتج عن التغيرات المناخية وتشاهدها مختلف الدول وينتج عنه كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ستضرب الولايات المتحدة قادمة من كندا مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.

فصل الشتاء فصل قاسي على المناطق القطبية

وأوضح أستاذ المناخ، أن فصل الشتاء فصل قاسي على المناطق القطبية، والتغيرات المناخية بدأت تلعب دورا كبيرا بسبب الإنسان بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50% بجانب العوامل الطبيعية ومنها التضاريس وخطوط العرض وتسمح بتكون جبال ثلجية وعواصف.