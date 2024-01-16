الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ استثمار: الدولة تقدم الكثير من المحفزات لأجل جذب المستثمرين والاستثمار بكل أنواعه

الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية والرأسمالية من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع، لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.

وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقدم الكثير من المحفزات من أجل جذب المستثمرين والاستثمار بكل أنواعه، متابعًا أنه تم تقديم بعض الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وكلها تعمل في نفس الإطار الداعم للاستثمار.

البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية

وأشار أستاذ التمويل إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر وإقناعه بها، مشيرًا إلى البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية وتوجهها نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، حيث أصبحت الدولة المصرية أرض خصبة تستطيع استقبال الاستثمارات المختلفة، وفي نفس الوقت العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة.

والاستثمار البنية التحتية للاستثمار الأجنبي جذب المستثمرين أرض خصبة الفرص الاستثمارية

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