الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد: السوق المصرية أصبحت مقصدًا حيويًا لصناعة "التعهيد" (فيديو)

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مصطلح "الاقتصاد المعرفي" هو  أحد أهم المصطلحات التي ظهرت بعد التداعيات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وتصاعد المصطلح وتراجع عدد من المصطلحات الأخرى.

 

وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المعرفي هو القائم على التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تتعامل بمنطق اقتصادي يختلف عن تعاملاتها بالسابق، مضيفًا أنه في السابق كان يتم تصنيف الدولة التي لا تحتوي على موارد طبيعية بالدولة الفقيرة، عكس الآن، فالدولة الفقيرة هي التي لا تمتلك التكنولوجيا والمعرفة.

 

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنه بخطوات الدولة المصرية في هذا المجال، والتي سبقت جائحة كورونا، وضعت الدولة بنية تكنولوجية حقيقية لتصبح السوق المصرية مقصدًا حيويًا لصناعة التعهيد حول العالم كسوق جاذبة بفضل الخبرات المتراكمة والخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية، فيما يتعلق بوضع البنية التحتية والوضع الجغرافى، وزراعة وتوطين صناعة التعهيد. 

 

 

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