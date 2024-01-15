خبير سياحي: واحة سيوة ضمن أجمل 54 قرية سياحية على مستوى العالم

قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن واحة سيوة هي واحة ساحرة وضمن أول أجمل 54 قرية سياحية علي مستوى العالم، وهي مكان متفرد تحتوي على الجمال والراحة والاستشفاء وبها المكونات الطبيعية ليست بمكان أخر،ءوحصدت المركز الثاني على مستوى العالم قبل تصنيفها من قبل السياحة العالمية بأنها ضمن أجمل القرى بالعالم.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن واحة سيوة تحتوي على موارد طبيعية متنوعة وتمتاز البحيرات المالحة والعذبة والكثبان الرميلة، والطبيعية الخلابة كما تتميز بحسن ضيافة أهلها وتميزهم بثقافتهم، ولديهم أجمل فندق بيئي وحصد علي كل المعايير الدولية ويزوره مشاهير العالم ومنهم ملك بريطانيا.

السياحة في الوقت الراهن تعتمد على التعامل مع حضارات مختلفة

وأوضح الخبير السياحي، أن السياحة في الوقت الراهن تعتمد على التعامل مع حضارات مختلفة وهو ما يتوافر بشدة من خلال التعامل مع سكان سيوة الذين يتعاملون وفق ثقافتهم الخاصة.