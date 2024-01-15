دبلوماسى سابق: إشادة صينية بالجهود المصرية الحثيثة فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال السفير علي الحنفي نائب وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية نشطة جدا خاصة الرئاسية، والصين ترتبط بشراكة كاملة مع مصر باعتبارها دولة مهمة وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن.

وأضاف الحنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دائما تثمن مبادرات الصين، مشيرا إلى أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمصر في هذا التوقيت المهم، لما تمر به المنطقة من عدم استقرار في إطار زيارته السنوية لإفريقيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق، أن البيان المشترك المصري الصيني الصادر بعد اجتماع وزيري الخارجية، تضمن إشادة بالدور المصري والجهود المصرية الحثيثة بالقضية الفلسطينية وبالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الدور المصري يعمل على استمرار إحياء القضية الفلسطينية.