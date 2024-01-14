مصر والصين فى خط المواجهة المباشرة.. دلالات زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر

تحدث السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي.

وقال خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن "وانج يي"، هو المسئول الأول عن السياسة الخارجية داخل الحزب الشيوعي الصيني، ويقوم بدولة داخل عدة دول إفريقية استهلها بالقاهرة، حيث إن كلا من مصر والصين في خط المواجهة المباشرة في إطار المواجهات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي مر عليه اليوم 100 يوم، وانتشار رقعة المواجهة العسكرية لتشمل البحر الأحمر.

ولفت إلى أن تهديد الملاحة البحرية يمس المصالح المباشرة وأمن واستقرار كل من الصين ومصر، ونوه إلى أن استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية الصين، شهد تطابق الموقفين بالنسبة للقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وأحداث البحر الأحمر، والقرن الإفريقي، مردفًا أن مصر ثمنت المواقف التي اتخذتها الصين في مجلس الأمن بصفتها أحد الأعضاء الدائمين، كلما طرحت مشاريع قرارات خاصة بالعدوان الإسرائيلي.

وأردف: "اتفق الجانبان على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وأن وقف العدوان على غزة السبيل الوحيد للتهدئة في الشرق الأوسط وجنوب البحر الأحمر.

وتابع: "مصر والصين أدانتا الهجمات التي تعرضت لها اليمن على يد أمريكا وبريطانيا، واتفقا أن التصعيد لن يخدم مصالح أي طرف سيؤثر على الاقتصاد العالمي".