الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الأمة: رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان رسالة مهمة بتعقب أى فاسد

مجلس النواب
مجلس النواب

قال خالد العطفي رئيس حزب الأمة، إن قرار مجلس النواب  برفع الحصانة عن نواب، رسالة مهمة جدًا بتعقب أي فاسد وألا يُترك بجريمته، وإنما يُلاحق قانونيًا، دون أي تفرقة سواء في أي منصب تنفيذي أو تشريعي.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن البعض يتجاوزون الحدود كأنهم استندوا على حصن حصين، ويظنون أنه لن يلاحقهم أحد، لكن هذا محال في نظام الرئيس السيسي، الذي يريد للشعب المصري الشفافية.

وأردف: "يحزنني أن من يفترض بهم أن يقوموا بدورهم الرقابي ويلاحقون الفساد، وبدل أن يكون هو أو هي من ضمن من يلاحقون الفساد، يكون هم أنفسهم المتهمين بالفساد".

العطفي رئيس حزب الامة رفع قرار مجلس النواب

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