السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى البرغوثى: غزة تتعرض لعدوان ثلاثى وليس إسرائيليًا فقط

غزة
غزة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليستا داعمتين للعدوان على غزة وإنما شريكتان فيه.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن غزة تتعرض لعدوان ثلاثي تشارك فيه بالسلاح والطائرات والجنود أمريكا وبريطانيا، والتصعيد في اليمن يؤكد تورطهما، وبدلًا من وقف العدوان على غزة يفجران الأوضاع في المنطقة، لكن كل هذا لن ينفعهما.

وأردف: "بلينكن يركب الطائرة كوزير خارجية أمريكي ويهبط في إسرائيل كإسرائيلي، واشتراكهم في اجتماعات غرف الحرب الإسرائيلية، أي أنهم يشاركون في التخطيط، لذا فإن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية له أثره على أمريكا وبريطانيا وكل الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح والوسائل الأخرى".

وأشار إلى أن هناك تحولًا شعبيًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يخسر الانتخابات بشكل كامل نتيجة سياسة الأكاذيب التي اتبعها، وكل هذا نتيجة صمود فلسطيني باسل، وتكلفة باهظة يدفعها الشعب الفلسطيني. 

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