"أجساد بطولية".. فيلم يوثق معاناة المرأة السودانية مع الختان والزواج المبكر

قالت سارة سليمان، المخرجة السينمائية، إن فيلم "أجساد بطولية" فيلم تاريخي طويل يتحدث عن نضالات النساء من خلال الجسد الأنثوي، والذي قمعته الحكومات عبر التاريخ، والفيلم يوثق هذا القمع من 1900 وحتى السبعينيات.

ولفتت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الفيلم يبين كيف أن العادات والتقاليد قمعت الجسد، موضحة أنها حرصت على أن يكون عنوانه أجساد بطولية، لتحرير كلمة جسد التي ما زال هناك تخوف منها في المجتمعات.

وأردفت: "اختيار كلمة جسد لازم تكون في الفيلم لتحرر الكلمة نفسها، وفي الفيلم النساء تتحدث عن أوجاعهن بكل قوة، في بعض الإفادات واحدة تحدثت عن تجربتها في الختان، ومعاناتها في الزواج والولادة، وكيف أن عملية الختان تسببت في تأزمها نفسيًا وتشوه أعضائها".

أجساد بطولية وثائقي يستعين بنماذج من واقع السودان ويبرز معاناة السودانيات، وأبرز الملفات التي يناقشها الفيلم هي ختان الإناث والزواج المبكر.