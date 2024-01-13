السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يعلن قصف منطقة يارون جنوب لبنان بالمدفعية

قصف
قصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف منطقة يارون جنوبي لبنان بالمدفعية، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات الجنوب بعشرات القذائف.

من ناحية أخرى، شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على جنوب خان يونس، كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحـتلال الإسرائيلي شرق دير البلح في غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق كل مداخل مدينة الخليل بالضفة، وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، ولاء السلامين، أشارت في وقت سابق إلى اقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال لعدة مناطق بالضفة، ومنها اقتحام بيت لحم واعتقال 6 مواطنين بينهم طفل، وأن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة.

الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية المدفعية يارون جيش الاحتلال الإسرائيلي

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