السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئولون حوثيون: الضربات الأمريكية غير فعالة ولم تسفر عن إصابات

قصف اليمن
قصف اليمن

قال مسئولون حوثيون، إن الضربات الأمريكية غير فعالة ولم تسفر عن إصابات، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان إلياس فرحات الخبير العسكري، كشف عن حجم تأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن القوات اليمنية لم توقف الملاحة الدولية في باب المندب، وإنما تعرضت فقط للسفن المتجهة لإسرائيل، أما باقي السفن فكانت تعبر بشكل طبيعي.

وأردف أنه بعد الضربة الأمريكية، لم تسجل أي هجمات للحوثيين على السفن، لكنه لم تسجل أيضًا مرور سفن باتجاه إسرائيل، لافتًا إلى أنه حتى الآن فإنه المتوقع أن يوجه الحوثيون نداءات للسفن المتجهة لإسرائيل، وإذا تابعت ستوجه ضربات إليها، واستبعد استهداف الحوثيين للسفن البريطانية والأمريكية، وأنه ما زال التركيز على السفن الإسرائيلية.

الضربات الأمريكية القاهرة الإخبارية تسفر مسئولون حوثيون قناة القاهرة الإخبارية

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