عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا

أكدت جماعة الحـوثي أن كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأبدت الخارجية الكويتية قلقها بشأن أحداث البحر الأحمر، قائلة: "نتابع بقلق واهتمام بالغين أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، صباح اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تطور الأوضاع في المنطقة عقب القصف الأمريكي البريطاني لمدن عديدة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ اليوم: "نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ونستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب.

بينما أفاد مصدر حكومي إيطالي، أن روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن، وأكد المصدر الحكومي الإيطالي، أن روما تفضل اتباع سياسة تهدئة في البحر الأحمر بدلا من المواجهة العسكرية.