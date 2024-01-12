الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا: الحوثيون مسئولون عن التصعيد فى المنطقة

هجمات الحوثيين على
هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

أكدت فرنسا، مجددًا إدانتها لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، موضحة أن الحوثيين يتحملون مسئولية جسيمة للغاية عن التصعيد في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط عن خطة ضرب مواقع الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الغارات على الحوثـين استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثـيين".

وتابع: "قواتنا الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين".

فرنسا الحوثيون اليمن البحر الاحمر أمريكا

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