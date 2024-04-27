ضحك وغنا.. كواليس لقاء ياسمين عبدالعزيز ببرنامج "صاحبة السعادة" (صور)

كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن كواليس لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، والذي تحل عليه ضيفة خلال الحلقة الجديدة من البرنامج المذاع عبر قناة "دي إم سي" الفضائية.

ونشرت ياسمين عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة النجمة إسعاد يونس، واحتوت الصور على حالة كبيرة من البهجة والسعادة.

ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية

كانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وشاركت في بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا.

ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة

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