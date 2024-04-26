حكيم ورامي جمال وراغب علامة.. منافسة غنائية شرسة مع بداية صيف 2024 (فيديو)

طرح عدد من نجوم الغناء أعمالهم الغنائية الجديدة للجمهور، بالتزامن مع بداية موسم صيف 2024 عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

رامي جمال يطرح ألبوم “خليني أشوفك”

طرح النجم رامي جمال أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “خليني أشوفك” والذي تضمن 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي والحزين والدراما والمقسوم وقام بطرح الأغنيات دفعة واحدة.

ويتضمن الألبوم كل من أغنية: "خليني أشوفك، وبقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وأوقات، وقلبي خام، وأهو وسوء تفاهم، وبيكلموني، وهنسى اسمك، وذكريات هوانا، وقولي آه، وشاهد الله، وأنت مين، وعادي أنساك".

راغب علامة يطرح أغنية التقيل تقيل

وطرح النجم راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "التقيل تقيل" وذلك على طريقة الفيديو كليب وشاركت في بطولة الكليب الفنانة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

أغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، وتقول كلمات الأغنية: “التقيل تقيل والقمر معدي.. والموضوع جميل وأنا قد التحدي.. قلبي ليك قتيل هدي اللعب هدي.. ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي”.

حكيم يطرح أغنية O'NaNaNa

وطرح النجم الشعبي حكيم أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "O'NaNaNa" والذي تعاون فيها مع فريق Masaka Kids Africana الإفريقي وقام بتصوير مشاهد الفيديو كليب بدولة أوغندا وهي من كلمات اسلام كنكا، وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا، وتوزيع فلسطيني.

وتتكون مجموعة Masaka Kids Africana من أطفال أفارقة من سن عامين فما فوق ممن الذي فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والمجاعة والمرض.

واستطاع الفريق أن يجذب الأنظار في مختلف دول العالم وذلك بأعمالهم الغنائية والاستعراضية التي تمتاز بابتساماتهم الساحرة وألحانهم الإفريقية المبهجة مصحوبة بحركات رقص نابضة بالحياة.