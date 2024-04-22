بعد تعرضه لجلطة.. آخر التطورات الصحية للفنان تامر ضيائي

تعرض الفنان تامر ضيائي لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية ونقل على إثرها إلى مستشفى قصر العيني التعليمي لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر لـ“الدستور” تحسن حالة ضيائي بعد أن قام الأطباء بالإسعافات الأولية له وإجراء عدة فحوصات والتي بيّنت وجود اشتباه في جلطة، لافتًا إلى أن ضيائي غادر مستشفى قصر العيني التعليمي، حيث طالبه الأطباء بـ"الراحة التامة" خلال الأيام المقبلة لحين استعادة حالته الصحية.

كان تامر ضيائي قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا يعلن فيه تواجده داخل مستشفى قصر العيني مصحوبًا بتعليق قال فيه: “بداية جلطة.. دعواتكم”.