الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تعرضه لجلطة.. آخر التطورات الصحية للفنان تامر ضيائي

الفنان تامر ضيائي
الفنان تامر ضيائي

تعرض الفنان تامر ضيائي لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية ونقل على إثرها إلى مستشفى قصر العيني التعليمي لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر لـ“الدستور” تحسن حالة ضيائي بعد أن قام الأطباء بالإسعافات الأولية له وإجراء عدة فحوصات والتي بيّنت وجود اشتباه في جلطة، لافتًا إلى أن ضيائي غادر مستشفى قصر العيني التعليمي، حيث طالبه الأطباء بـ"الراحة التامة" خلال الأيام المقبلة لحين استعادة حالته الصحية.

كان تامر ضيائي قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا يعلن فيه تواجده داخل مستشفى قصر العيني مصحوبًا بتعليق قال فيه: “بداية جلطة.. دعواتكم”.

الفنان تامر ضيائي تامر ضيائي وعكة صحية مستشفى قصر العيني التعليمي

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