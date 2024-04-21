الأحد 21 أبريل 2024
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فن

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

أحمد السعدني خلال
أحمد السعدني خلال سبّه للصحفيين

جدل كبير أثاره أحمد السعدني وأسرته خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تغطية بعض الصحفيين لجنازة والده الفنان الكبير صلاح السعدني أثناء تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي انتهت بمنع الصحفيين من تغطية العزاء المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

القصة الكاملة لأزمة أحمد السعدني مع الصحفيين

بدأية الحكاية كانت في 2019 وذلك في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والذي كان ضمن حضورها أحمد السعدني والتي شهدت توافدًا كبيرًا من الفنانين وجمهور الراحل والصحفيين لتشييع الجثمان وتوديعه لمثواه الأخير.

وأثار أحمد السعدني وقتها جدلًا كبيرًا بعدما طالب، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، نقابة الصحفيين بتقنين التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات والتي وصفها بأنها "شرّ لا بدّ منه".

وكتب السعدني قائلًا: "نداء إلى نقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان طالما هو شر لا بد منه ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف.. إحنا اللّي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفيًا لحد ما يتدفن.. ارحمونا يرحمكم الله".

ليعيد أحمد السعدني الأزمة من جديد خلال تشييع جثمان والده الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة الماضي والذي انفعل بشكل "غير لائق" واعتدى لفظيًا على المتواجدين أمام مسجد الشرطة حيث كان من بينهم محبو الفنان الراحل وعدد من المراسلين والصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في توثيق جنازة واحد من علامات الفن المصري.

"محدش يصوّر" بهذة الكلمات بدأ السعدني الصغير مطالبة الحضور لتشييع جثمان والده بعدم التصوير والابتعاد عن المسجد خاصة بعد الزحام الشديد الذي أعاق عددًا كبيرًا من الفنانين من الحركة وعلى رأسهم أحمد السعدني الذي لم يستطع الخروج بالسيارة التي تحمل جثمان والده لتشييعه لمثواه الأخير، ليزداد الأمر سوءًا بعد أن وجد السعدني نفسه محاصرًا داخل المسجد ولم يستطع الخروج بسيارة نقل الموتى لينفعل على الصحفيين والمصورين، وقام بتوجيه السباب بشكل هستيري ما أثار ضجة واستياء كبيرًا عبر منصات التواصل المختلفة.

انهيار أحمد صلاح السعدني أثناء نقل جثمان والده (فيديو)

منع التغطية الإعلامية لعزاء صلاح السعدني

خلال الأيام الماضية، عبرت الجماعة الصحفية ورواد مواقع التواصل عن استيائهم الشديد عقب ما جرى من أحمد السعدني والطريقة التي تعامل بها مع بعض الصحفيين والمتواجدين في تشييع جثمان والده ليفاجئ الجميع اليوم ببيان من نقابة المهن التمثيلية تعلن فيه عن رغبة أسرة الراحل الكبير صلاح السعدني بعدم التغطية الصحفية والإعلامية للعزاء.

وأكد د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام في جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين مقدمًا الاعتذار لكل وسائل الإعلام والصحفيين.

اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية

وعقب بيان نقابة المهن التمثيلية، تواصل خالد البلشي نقيب الصحفيين، مع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية؛ لعقد اجتماع عاجل الأربعاء المقبل داخل مقر نقابة الصحفيين، بحضور أعضاء مجلسى النقابتين والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني 

وتُقيم أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني العزاء مساء اليوم، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وشُيِّعت أمس الأول جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.

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