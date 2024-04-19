الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار أحمد صلاح السعدني أثناء نقل جثمان والده (فيديو)

جانب من جنازة صلاح
جانب من جنازة صلاح السعدني

ظهر عصر اليوم، الفنان أحمد صلاح السعدني في جنازة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو لا يستطيع أن يتمالك أعصابه ويجلس في مقدمة السيارة الخاصة بحمل الجثمان وهو حزين جدًا وفى حالة انهيار على فراق والده.
 

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عادل إمام أنقذه من السجن.. "الدستور" تفتح صندوق أسرار الراحل صلاح السعدنى


وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عادل، وهنا الزاهد، وأحمد حلمي، ومنى ذكي، وفتوح أحمد، ومجدي كامل وغيرهم، ونجوم الرياضة، وتحديدًا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن أحمد الخطيب.

للمزيد شاهد الفيديو التالي:

جنازة صلاح السعدني صلاح السعدني الفنان صلاح السعدني مسجد الشرطة مسجد الشرطة 6 أكتوبر الشيخ زايد الجيزة

مواد متعلقة

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عادل إمام أنقذه من السجن.. "الدستور" تفتح صندوق أسرار الراحل صلاح السعدنى

انتهاء صلاة الجنازة وتشييع جثمان صلاح السعدنى لمثواه الأخير (صور)

غادة عادل وهنا الزاهد وفتوح أحمد.. يودعون جثمان صلاح السعدنى بمسجد الشرطة

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان صلاح السعدنى (فيديو)

وصول جثمان صلاح السعدنى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الرغيف بجنيه.. أول مخبز سياحي في القاهرة يخفض سعر العيش (صور)

لسة الحب مالي قلوبهم.. رقصة والد ووالدة العروسة تخطف القلوب

الأكثر قراءة

الزمالك و"المتحدة" يثمنان العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل منها

عاجل.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات

لماذا هاجمت إسرائيل مدينة «أصفهان» دون إعلان رسمي؟

طالبة تبلغ عن والدتها أثناء ممارستها الرذيلة مع ميكانيكى داخل مسكنها بالدقهلية

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانا، علينا العودة المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة