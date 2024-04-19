انهيار أحمد صلاح السعدني أثناء نقل جثمان والده (فيديو)

ظهر عصر اليوم، الفنان أحمد صلاح السعدني في جنازة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو لا يستطيع أن يتمالك أعصابه ويجلس في مقدمة السيارة الخاصة بحمل الجثمان وهو حزين جدًا وفى حالة انهيار على فراق والده.





وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عادل، وهنا الزاهد، وأحمد حلمي، ومنى ذكي، وفتوح أحمد، ومجدي كامل وغيرهم، ونجوم الرياضة، وتحديدًا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن أحمد الخطيب.



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