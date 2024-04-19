الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاء صلاة الجنازة وتشييع جثمان صلاح السعدنى لمثواه الأخير (صور)

جنازة صلاح السعدني
جنازة صلاح السعدني

انتهت، قبل قليل، صلاة الجنازة على الفنان القدير صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وبدأت مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير تمهيدًا لدفنه في مقابر العائلة على طريق الواحات.

وتتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء يوم الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

وزيرة الثقافة تنعى صلاح السعدنى

وتقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آنٍ واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة".

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدنى

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
جانب من جنازة صلاح السعدني
صلاح السعدني عزاء صلاح السعدني جنازة صلاح السعدني مسجد الشرطة مدافن العائلة الواحات 6اكتوبر

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