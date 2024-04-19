نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان صلاح السعدنى (فيديو)

حضر الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لوداع الفنان الراحل صلاح السعدني وتأدية صلاة الجنازة عليه.

كما حضر الفنان فتوح أحمد والفنانة هنادي مهنا وهنا الزاهد وغادة عادل ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وأسامة حسني وإيهاب فتحي ومجدي كامل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل.

ووصل جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة قبل لحظات، مع تواجد أسرة الراحل وعدد من نجوم الفن، استعدادًا لتشييعه عقب صلاة العصر.

وتوفي الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

الفنانة غادة عادل وهنا زاهد فى جنازة صلاح السعدني

الفنانة غادة عادل وهنا زاهد فى جنازة صلاح السعدني

الفنانة غادة عادل وهنا زاهد فى جنازة صلاح السعدني

الفنان فتوح أحمد فى جنازة صلاح السعدني

هنادي مهنا في جنازة صلاح السعدني

أحمد حلمي ومني زكى فى جنازة صلاح السعدني

محمود البزاوي فى جنازة صلاح السعدني

محمود البزاوي فى جنازة صلاح السعدني

جانب من حضور الفنانين جنازة صلاح السعدني

جانب من حضور الفنانين جنازة صلاح السعدني

جانب من حضور الفنانين جنازة صلاح السعدني

جانب من حضور الفنانين جنازة صلاح السعدني

مسيرة الفنان صلاح السعدني الفنية

واحترف الراحل صلاح السعدني التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون، وأول مسلسلاته الرحيل عام 1960 وفي عام 1964 قدم مسلسل الضحية.

برع في تقديم الشخصيات التي تحمل نفسية مختلفة، ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم، يوميات نائب في الأرياف، قصر الشوق، سنوات الغضب، وأرابيسك".

في بداية الألفية، قدم السعدني مسلسلات "حلم الجنوبي، سنوات الشقاء والحب، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، الباطنية، الإخوة الأعداء".



وقدم شخصية العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية" الأبرز في مشواره الفني، والتي ترسخت في أذهان الجمهور وأصبحت لقبه في الوسط الفني.

ومسلسل "القاصرات" عام 2013 كان الظهور الأخير وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجته للراحة التامة.

