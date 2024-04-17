رحيل مؤلم لفتاة أحلام جيل التسعينيات.. رحلة شيرين سيف النصر من بريق الشاشة إلى الوفاة في صمت

عقد أمس، عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي اقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، إذ حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الإعلامي طارق علام، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والفنان أحمد عبدالعزيز.





في هذا التقرير نستعرض بعد المحطات في حياة الفنانة الراحلة شرين سيف النصر، التي كانت حلم فتاة أحلام جيل التسعينات، تخرجت من كلية الحقوق، أهم أعملها كانت مع الزعيم عادل إمام، إلا أنها فارقت الحياة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

أسرار جديدة نكشفها عن نجمة التسعينات شرين سيف النصر في الفيديو التالي:

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم السبت عن عمر يناهز 57 عامًا وسط صدمة الوسط الفني.