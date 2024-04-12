حديقة الأزهر.. ملاذ الأهالى للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك (صور)

توافد المصريون بأسرهم وأطفالهم على حديقة الأزهر الشريف بالقاهرة والتي تعتبر ملاذًا آمنًا لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

والتقط الأطفال العديد من الصور التذكارية رفقة أصدقائهم وذويهم، كما تناولت بعض الأسر الطعام وسط الهواء الطلق، فيما أخذ الشباب يمارسون هواياتهم مع رياضة كرة القدم.



وحرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها بمحيط حديقة الأزهر، لتأمين احتفالات الأهالي خلال أيام العيد، كما تواجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة.

يأتي ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر الاحتفال به حتى الأحد المقبل حسب الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

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