الملاهى الشعبية وجولة الأتوبيس السياحى أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد فى الإسكندرية

تتعدد مظاهر وأماكن الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الإسكندرية، بين الشواطئ والأماكن السياحية والترفيهية، ولعل من أبرز أماكن التنزه وقضاء وقت سعيد خاصة للأطفال، تأتي أبرزها الملاهي الشعبية بمنطقة أبوالعباس في بحري كإحدى أبرز هذه المناطق وهي الملاهي الأشهر والأقدم بعروس المتوسط.

ألعاب تراثية وأسعار بسيطة

ويقبل أهالي الإسكندرية على ملاهي أبوالعباس الشعبية والتي تتواجد بها الألعاب البسيطة بشكلها القديم المركب والساقية والسلسلة والفنجان، وغيرها، وبأسعار في متناول الجميع، حيث يبدأ سعر الألعاب من 5 جنيهات حتى 30 جنيهًا للألعاب المستحدثة على الملاهي، فضلًا عن تواجد ألعاب "النشان" للأطفال والشباب، وبيع الألعاب الشعبية كالطرطور والزمارة والعجلة اليدوية وغيرها.

جولة الأتوبيس المكشوف ورؤية جميع الشواطئ

بجانب الملاهي الشعبية، تأتي جولة الأتوبيس السياحي كواحدة من أهم وأبرز مظاهر الاحتفال بالعيد، حيث يقبل الشباب والأسر على استقلال الأتوبيس الذي يتكون من دورين، والدور العلوي به مكشوف، حيث يستطيع مستقل الأتوبيس مشاهدة طريق الكورنيش بأكمله ورؤية جميع الشواطئ والمناطق الهامة في الإسكندرية في الهواء الطلق.

ويستمتع أهالي عروس المتوسط والزائرون من جميع المحافظات والسائحون بجولة الأتوبيس السياحي التي تنطلق من منطقة قلعة قايتباي ببحري وحتى المنتزه، شرق الإسكندرية بسعر التذكرة 23 جنيهًا لجولة الكورنيش بأكمله.

محافظ الإسكندرية يجري جولة تفقدية على الكورنيش

وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد، وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله-عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وأكد محافظ الإسكندرية، تكثيف الاستعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية

الاحتفال بعيد الفطر بمحافظة الإسكندرية